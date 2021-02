Des vents forts, soufflant parfois en rafales, affecteront plusieurs wilayas du pays samedi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par les services de l’Office national de la météorologie. Les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, M’sila, Biskra, El Oued et Ouargla sont placées, selon ledit bulletin, en vigilance « orange » du samedi à 15h00 au dimanche à 03h00. Durant la période de validité de ce bulletin, les vents souffleront de Sud à Sud-Ouest à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km avec soulèvements de sable, ajoute la même source. Les wilayas concernées également par ces prévisions météorologiques sont Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa dont la validité de ce bulletin s’étalera du samedi à 15h00 au dimanche à 06h00. Les vents souffleront du Sud à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km avec particules de sable en suspension.

