Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chute de grêle, affecteront, à partir d’aujourd’hui, plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Placées en vigilance “Orange”, les pluies affecteront les wilayas de Saïda, Mascara, Tiaret et Relizane où les quantités estimées oscilleront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité du BMS qui s’étend du mercredi à 15h00 au jeudi à 12h00.

Les wilayas de Tissimssilt, Aïn Defla, Médéa, Blida Tipaza, Alger et Boumerdes sont également concernées par ces pluies dont les quantités prévues sont estimées entre 20 et 40 mm du mercredi à 18h00 au jeudi à 06h00.

Les quantités de pluies devront toucher aussi les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Aïn Temouchent, Oran, Mostaganem et Chlef avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre localement 50 mm le jeudi de 00h00 à 18h00 au moins. Le BMS signale par ailleurs des rafales de vent sous orages.