Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêles, affecteront les wilayas du Centre-Est et de l’Est du pays à partir de lundi soir, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Ce bulletin spécial concerne les wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, placées en « vigilance Orange » et affectées de « vents violents sous orages » et ce, du lundi à 21h00 au mardi à 06h00. La quantité de pluie, estimée entre 20 et 30 mm, peut atteindre ou dépasser localement 40 mm durant la période de validité de ce BMS, dont le niveau de vigilance est Orange.

