Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses s’abattront ce mardi et jusqu’à mercredi matin sur plusieurs wilayas de l’Ouest du pays, alerte un Bulletin météorologique spécial (BMS) du Centre national de la Météorologie. Ces précipitations, de niveau de vigilance Orange, concerneront les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Tiaret et Laghouat, précise le BMS. La validité du BMS cours du mardi 26 octobre 2021 à 12h00 au mercredi 27 octobre 2021 à 03h00. Les quantités qui y sont attendues sont estimées entre 20 et 40 mm, accompagnées de rafales de vent sous orages, a-t-on ajouté de même source.

Articles similaires