Des vents forts souffleront parfois en rafales jusqu’à dimanche matin sur plusieurs régions du littoral, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis samedi par les services de l’Office national de la météorologie. Le validité du BMS est de samedi à 9h00 jusqu’à dimanche à 6h00 pour les wilayas de Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza et Alger, et de samedi à 15h00 jusqu’à dimanche à 6h00 pour les wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El-Tarf. La vitesse des vents sera de 60/70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km/h, selon le BMS.

