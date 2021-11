Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront à partir de samedi soir plusieurs wilayas du Centre du pays, alerte un bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie. De niveau de vigilance orange, ces pluies concerneront les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Médea, Boumerdes, Bouira et Tizi-Ouzou, précise le BMS. Leur validité s’étend de samedi 13 novembre 2021 à 20h00 au dimanche 14 novembre 2021 à 15h00 au moins, ajoute-t-il, signalant que les quantités de pluie estimées varieront entre 20 et 40 mm. Ces intempéries s’étendront, par la suite, aux wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, et ce, de dimanche à 03h00 au lundi à 03h00, selon la même source qui signale que les quantités de pluie attendues y seront estimées entre 30 et 50 mm.

Articles similaires