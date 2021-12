Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront, à partir de ce mercredi, plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie. Placées en vigilance “Orange”, les pluies affecteront les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Bouira et Médéa où les quantités de pluie estimées oscilleront entre 20 et 30 mm durant la validité du BMS qui s’étend du mercredi à 15h00 au jeudi à 06h00. Les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont également concernées par ces pluies dont les quantités prévues sont estimées entre 20

Articles similaires