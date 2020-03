ADes pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées de chutes de grêles par endroits, avec des rafales de vents sous orages, affecteront à partir de ce vendredi soir les wilayas du Centre et de l’Est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national des prévisions météorologiques. Placées en vigilance orange, les wilayas concernées sont Alger, Blida, Bouira et Boumerdès, précise la même source, ajoutant que les quantités de pluie estimées varieront entre 15 et 25 mm durant la validité du BMS qui s’étalant de vendredi à 21h00 à samedi à 6h00. Les pluies affecteront également les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et le Nord de Sétif, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, ajoute le BMS dont la validité s’étale du vendredi à 21h00 à samedi à 18h00, avec des rafales de vents sous orages.

