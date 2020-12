Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses avec des rafales de vent, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays à partir de cet après-midi jusqu’à jeudi, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par le Centre national de la météorologie. Les wilayas concernées par cette alerte de niveau Orange sont: Tipaza, Alger, Blida, Medea, Bouira, Bordj-Bou-Arreridj, Boumerdès et Tizi-Ouzou où la quantité de pluie estimée varie entre 20 et 30 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm durant la validité de ce BMS qui s’étalera jusqu’à jeudi à 6h00. Ces pluies concerneront également les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk-Ahras avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser

