Le rapatriement des ressortissants algériens bloqués se poursuit. C’est ainsi qu’un avion d’Air Algérie, en provenance de Dubaï, aux Emirats arabes unis, à son bord 360 ressortissants algériens, a atterri samedi à 21 heures à l’aéroport international d’Alger. C’est du moins ce qu’a annoncé la compagnie aérienne nationale par la voix de son porte-parole, Amine Andaloussi. Il faut dire que l’avion en question transportait nos concitoyens bloqués à Dubai pour cause de la suspension du trafic aérien du fait de la propagation de la pandémie Covid-19. Une demi-heure après, un autre avion d’Air Algérie transportant presque le même nombre de ressortissants en provenance de Dubaï a atterri à l’aéroport international. Ce qui signifie que le nombre total de ressortissants rapatriés samedi par Air Algérie est de quelque 600 personnes. Selon nos sources, nos concitoyens rapatriés samedi ont poussé un grand ouf de soulagement dès qu’ils ont foulé le sol algérien. Ils voulaient vivre le confinement actuel auprès de leurs familles respectives et non pas dans des pays étrangers. Il faut dire qu’en prévision du rapatriement en question, la compagnie nationale Air Algérie avait dépêché samedi matin deux appareils de type Airbus A 330 d’une capacité de 300 passagers chacun, qui ont décollé vers O5H du matin à destination de l’aéroport international de Dubaï. De même qu’un autre groupe de 200 ressortissants algériens bloqués aux Emirats arabes unis était arrivé samedi après-midi à Alger à bord d’un avion de la compagnie aérienne Emirates Airlines, selon une source du ministère des Affaires étrangères. Il est utile de noter à cet égard que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, avait rapatrié jusqu’à samedi 4 avril un total de 740 ressortissants algériens bloqués à Istanbul, en Turquie, suite à la fermeture de l’espace aérien à cause des risques de propagation du nouveau coronavirus, selon les déclarations du PDG d’Air Algérie, Bakhouche Allèche. Ce rapatriement n’a été possible que grâce à une décision commune entre le Président Tebboune et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avaient convenu de coopérer pour le rapatriement des Algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie. Il est utile de préciser à ce propos que depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8 000 de ses ressortissants à l’étranger, au moment où la quasi-totalité des espaces aériens à travers le monde sont fermés. C’est sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que ces mesures de rapatriement des Algériens des ports et des aéroports à l’étranger avaient été prises après la propagation de la pandémie. Pour rappel, Air Algérie a suspendu tous ses vols nationaux et internationaux depuis le 19 mars dernier et jusqu’à ce jour.

Articles similaires