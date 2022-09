Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a procédé, samedi à Blida, à la mise en service d’un nouvel institut des sciences vétérinaires d’une capacité de 2000 places pédagogiques et d’une résidence universitaire de 2000 lits, ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation.

«L’entrée en service de l’institut des sciences vétérinaires « Ibn El Baitar» ( 2000 places pédagogiques) à l’université Saad Dahlab de Blida est de nature à réduire sensiblement la pression sur cet établissement qui était confronté à une surcharge», a assuré le ministre dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de travail dans la wilaya pour s’enquérir des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2022/2023, prévue le 17 septembre courant. Selon les explications fournies sur place, cet institut dispose d’un bloc administratif, 25 classes, 16 laboratoires, une clinique englobant quatre salles de diagnostic, deux salles de conférence et trois amphithéâtres. M. Benziane a, également, procédé à la mise en service de la résidence universitaire « Soumaa 1», fermée depuis 2003 en raison de sa dégradation. Cette résidence a bénéficié d’une opération de réhabilitation au titre du programme destiné à la wilaya en 2020, pour une enveloppe de 400 millions de DA. Ce montant a été réparti sur trois résidences universitaires, à savoir Soumaa 1, Soumaa 2, et Benboulaid, en vue de leur réaménagement, est-il précisé. La résidence «Larbi Abderezzak» de Soumaa 1, mise en service par le ministre en prévision de la rentrée universitaire, accueillera les étudiants de la résidence de Soumaa 2, devant bénéficier à son tour d’une opération de réhabilitation. Cette résidence, ou les travaux ont été lancés durant les vacances d’été, sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours. La résidence universitaire de Benboulaid, également bénéficiaire d’une opération de réaménagement similaire, au titre du même programme, sera réceptionnée à la prochaine rentrée universitaire, selon les mêmes informations fournies au ministre. «Une grande importance est accordée par le ministère aux structures d’hébergement, car accompagnant les structures pédagogiques», a ajouté le ministre, soulignant les «efforts consentis par son secteur pour l’amélioration de la qualité de la formation et de l’hébergement des étudiants». Concernant les projets du secteur ayant fait objet d’un gel, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné l’ «impératif de la livraison des projets programmés, comme préalable à l’introduction d’une demande auprès du ministère des Finances, pour la levée du gel». «Il est insensé d’exiger la réinscription de nouveaux programmes, sans avoir achevé les programmes déjà inscrits», a relevé M. Benziane. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a terminé sa visite par une réunion avec les staffs pédagogiques et des œuvres universitaires de Blida. (APS)