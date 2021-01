Les corps sans vie d’un couple de personnes âgées ont été découverts dans leur domicile dans la commune de Oued Djer (ouest de la wilaya de Blida), a-t-on appris samedi auprès de ce corps constitué. Les éléments de la Protection civile sont intervenus vendredi soir pour le transfert des dépouilles d’un homme et de sa femme, âgés respectivement de 85 et 80 ans, vers la morgue de l’hôpital d’El Afroune, a ajouté la même source, . Les corps des deux victimes portaient des traces de blessures causées par une arme blanche, ce qui a nécessité l’intervention de la police scientifique pour enquêter sur cette affaire, a-t-on ajouté. Suite à quoi, les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances de ce drame et identifier son ou ses auteurs, a-t-on signalé

Articles similaires