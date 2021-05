Trois individus, auteurs de jets de pierres sur un train de transport de voyageurs, ont été arrêtés par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Blida, a indiqué, mardi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de trois personnes à Zabana (centre-ville de Blida) pour «destruction de biens publics» à travers des jets de pierres sur un train, a-t-on ajouté de même source. Selon le communiqué, cette interpellation intervient suite à une plainte déposée par le représentant légal de la direction régionale de transport ferroviaire d’Alger et le conducteur et chef du train, indiquant qu’ils ont été victimes d’un jet de pierres lorsqu’ils étaient à bord du train électrique de la banlieue ouest sur la ligne Alger-El affroune (ouest de Blida). Les investigations menées à la suite de cette plainte ont permis, selon la même source, la découverte d’une séquence vidéo montrant les jets de pierres ayant fait l’objet de cette plainte. L’exploitation de cette vidéo par les enquêteurs de la cellule des technologies de l’information et de la communication de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Blida, a permis d’identifier les suspects, à déterminer le lieu où ils se trouvaient et de procéder à leur arrestation. Confrontés aux preuves et indices des enquêteurs, les mis en cause ont avoué avoir effectivement jeté des pierres sur le train. A noter la diffusion récemment sur les réseaux sociaux d’une séquence vidéo montrant un groupe de jeunes en train de jeter des pierres sur un train et cassant son pare-brise.<

Articles similaires