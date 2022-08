Les travaux de réalisation de cinq (5) sites d’atterrissage pour hélicoptères (hélisurfaces), inscrit au profit de la wilaya de Blida dans le cadre du programme de protection des forêts, ont été lancés dimanche à travers des zones montagneuses de la wilaya, a-t-on appris lundi auprès de la direction des travaux publics. «Les travaux de réalisation de cinq hélisurfaces, inscrites au profit de la wilaya de Blida dans le cadre de la protection des espaces forestiers, notamment le parc national de Chréa, ont été lancés hier dimanche», a indiqué à l’APS le directeur des travaux publics, Abdelkrim Salmia, signalant que le délai fixé pour la réalisation de ces sites d’atterrissage est d’«un mois et demi». «Ces sites d’atterrissage ont été repartis sur trois régions de Blida, pour en assurer la couverture totale, à savoir la région Centre (Chréa) à travers les sites du bassin, la base du Radar et Talazit, de manière à couvrir toute la zone forestière à partir de Chiffa à l’Ouest, jusqu’à Hammam Melouane à l’Est», a ajouté le même responsable.

Une autre hélisurface est prévue dans la partie Est de la wilaya près de la RN 61, sur les hauteurs des monts Bougara et Ouled Slama, tandis qu’une autre sera réalisée entre les hauteurs d’Ain Romana et Oued Djer, pour couvrir la partie Ouest de Blida. Selon M. Salmia, ces cinq sites d’atterrissage seront dotés de réservoirs d’eau d’une capacité de 300.000 m3, pour faciliter les interventions rapides en cas d’incendies de forêt en été.

Ces hélisurfaces seront également exploitées pour l’assistance des citoyens, en saison hivernale, en cas de fermeture de routes et des chemins de montagne, par la neige. Une enveloppe de 531 millions de DA a été affectée à ce projet, fortement salué par les habitants des zones montagneuses, au vu de son impact positif sur la protection de leurs régions des incendies de forêts qui les guettent chaque été. n

