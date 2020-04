La brigade territoriale de sécurité routière de la Gendarmerie nationale de Larbaà (Est de Blida) a effectué une saisie de plus de 50 qx de viandes blanches impropres à la consommation, avec l’arrestation d’une personne, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Blida. Selon le document, les éléments de cette brigade ont procédé, lors des patrouilles de surveillance au niveau de barrages de contrôle routier, à l’interpellation d’un camion chargés de 50 qx et 88 kg de viandes blanches (poulet congelé), dont le conducteur a été conduit au siège de la brigade pour la poursuite de l’enquête. Une fois la viande soumise à l’examen du médecin vétérinaire, il s’est avéré, selon la même source, que celle-ci «était impropre à la consommation». Elle a été détruite au niveau de la décharge publique de Larbaà, en présence des éléments de la brigade, du médecin vétérinaire, et du propriétaire de la marchandise. Une personne (39 ans) a été arrêtée, à l’issue de cette opération, pour «non-respect des règles d’hygiène sanitaire d’un produit de consommation», et «non possession d’une attestation sanitaire délivrée par un vétérinaire».

