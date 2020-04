Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a annoncé vendredi la reprise progressive prochaine des activités industrielles et agricoles, suite à la levée du confinement total qui a duré un mois pour endiguer la pandémie de Covid-19. Dans une déclaration à la presse, M. Nouicer a indiqué que la relance progressive prochaine des activités industrielles et agricoles avait été décidée suite à la levée du confinement total imposé à la wilaya, au regard de l’amélioration de la situation sanitaire générale et au passage au confinement partiel fixé de 14:00 jusqu’à 07:00. La commission de wilaya élargie chargée de l’octroi des autorisations a défini une série de conditions à respecter par les opérateurs activant dans le domaine industriel, dont la réduction de la main d’œuvre, en veillant au strict respect des mesures de protection et de la distance de sécurité entre les travailleurs, et la garantie du transport du personnel. La décision qui contribuera à atténuer la souffrance et les pertes induites par la décision du confinement total, englobe le réseau de transport des marchandises et de la matière première nécessaires à la reprise de l’activité industrielle, a-t-il fait savoir. S’agissant de l’activité agricole,

M. Nouicer a affirmé que la spécificité du secteur n’entravait pas beaucoup le système sanitaire, ajoutant que des autorisations concerneront aussi d’autres activités importantes. (APS)

