La direction du Commerce de la wilaya de Blida a donné son accord pour la réouverture des unités de production de lait et dérivés, «Danone-Algérie» et «Celia», et ce après la levée des réserves émises récemment concernant l’absence d’hygiène qui a donné lieu à la décision de fermeture à titre conservatoire de ces deux établissements, a indiqué dimanche soir le directeur local du Commerce.

Dans une déclaration à l’APS, M. Djamel Abbad a précisé que ses services, après s’être enquis, lors de leur dernière visite d’inspection aux deux unités de Danone et de Celia, où il a été fait constat du respect, par les responsables des deux unités susmentionnées, des règles d’hygiène, ont donné leur accord pour la réouverture et la reprise de l’activité au niveau de leurs unités de production. Pour rappel, la direction du Commerce avait pris, le 3 mars, une décision de fermeture de l’unité de la production de produits laitiers «Danone-Algérie», du retrait du marché de tous les pots de yaourt de l’unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, en raison du non-respect des conditions de la chaîne de production et de l’absence de d’hygiène au niveau de l’unité, jusqu’à la levée de ces réserves.

Un procès-verbal a été également établi à l’encontre des responsables de l’unité, comme l’indiqué auparavant à l’APS, le même responsable. La direction du Commerce de Blida avait, une semaine après, procédé à la suspension à titre conservatoire de la chaîne de production de fromage de la laiterie «Celia «de Beni Tamou, pour non-respect des règles de production et d’hygiène, avec transfert du dossier à la Justice. n

