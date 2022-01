La Conservation des forêts de Blida a délivré 289 permis de chasse depuis 2019. Les chasseurs ayant bénéficié de ces permis appartiennent à onze associations et ont suivi huit sessions de formation sur «le gibier» selon «les valeurs et l’éthique» du chasseur, rapporte l’APS du chef de service de protection de la faune et de la flore de la région.

Abdellah Doufène explique que ce programme de formation, réalisé en coordination avec la Fédération des chasseurs de Blida, permet d’exercer cette activité dans les conditions requises tant en ce qui concerne la sécurité de l’usage et de la manipulation des armes que la sensibilisation contre le braconnage et au respect de la faune et de la flore. Selon la Conservation des forêts, citée par l’APS, la demande d’obtention de permis de chasse est forte dans la région de Blida, d’où la nécessité, selon cet organisme, de prévoir des sessions de formation nouvelles dont celles prévues les 27, 28 et 29 du mois courant à la Maison des jeunes de Bougara. Cinquante chasseurs doivent y participer.

Articles similaires