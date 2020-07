Plus de 1.200 employés du corps médical (entre médecins, paramédicaux, et autres agents de l’hygiène et de la sécurité) ont été mobilisés pour assurer une prise en charge idoine des malades atteints de la Covid-19, à Blida, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur de la santé de la wilaya. Présentant un rapport sur le développement de la situation de la pandémie dans la wilaya, au 2eme jour de la 1ere session ordinaire de l’APW, pour l’exercice 2020, Mohamed Djemai a souligné la mobilisation des staffs médicaux nécessaires à la bonne prise en charge des malades, depuis l’apparition des premiers cas de contamination à Blida, le 1er mars dernier. Il a fait part de la mobilisation, à cet effet, de «1.281 employés du corps médical, dont 320 médecins spécialistes, généralistes, et résidants, 710 agents paramédicaux, et 251 agents de sécurité et d’hygiène, repartis sur l’ensemble des établissements hospitaliers, affectés à l’accueil des cas de contamination par la Covid-19». A savoir les hôpitaux de Boufarik (au nord), El Affroune(à l’ouest) Meftah (à l’est), et «Ibrahim Tirichine» (ex-Faubourg) au chef lieu de wilaya, outre le Centre hospitalo universitaire (CHU) Franz Fanon. «Les staffs médicaux et les structures sanitaires affectés à l’accueil des malades atteints par la Covid-19, dans la wilaya, n’enregistrent aucune pression et travaillent à leur aise», a, encore, soutenu M. Djemai, assurant que la wilaya «n’a jamais accusé un déficit dans la prise en charge des malades, même en pleine période du pic épidémique, fixée entre le 25 mars et le 15 avril derniers», a-t-il indiqué. A noter que le wali de Blida Kamel Nouisser a exclus, hier dimanche, lors de l’ouverture de cette session de l’APW, la «possibilité de recourir à d’autres structures pour l’accueil des personnes atteintes par ce virus, autres que les hôpitaux». n

