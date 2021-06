Une perturbation dans l’alimentation en eau potable (AEP) est enregistrée, dimanche, dans certains quartiers de la commune de Blida, en raison d’une panne dans la conduite de pompage (500 mm), de la station de Chiffa, a-t-on appris, auprès de l’unité Blida de l’Algérienne des eaux (ADE). Selon la cellule de communication de l’ADE de Blida, cette perturbation dans l’alimentation en eau potable, qui se poursuivra demain lundi, concernera les quartiers du centre-ville de Blida et de la route de Chiffa. Il s’agit des cités des 110 logements, 130 logements et 142 logements, la place du 1 novembre, le boulevard El Quods, Riksi, Dehane Ahmed Maghrebi, Al Djoune, le boulevard Larbi Tebessi, 5 juillet, les frères Hadji, Tchaker, les frères Benaouda, Guemariz, la cité Zaitoune, la cité Al Bortokale, Ferroudja, Sedik Beyahia, et la route Javel, a-t-on précisé. Toutes les mesures nécessaires ont été prises après l’enregistrement de la panne, avec l’engagement immédiat des travaux de réparation, a ajouté la même source, rassurant de la reprise de l’AEP dès achèvement de ces travaux. Des citernes d’eau ont été mises à la disposition des habitants de ces quartiers, pour éviter tout désagrément, est-il précisé de même source.

