Une perturbation dans la distribution d’eau potable interviendra les 20 et 21 du mois courant dans des quartiers des communes de Meftah et Djebabra, à l’extrême Est de Blida, a-t-on appris lundi de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). La même source a signalé l’enregistrement d’une coupure d’eau, lundi et mardi, au niveau des quartiers des communes de Meftah et Djebabra. «Cette perturbation dans l’alimentation en potable (AEP) est due aux travaux en cours au niveau de la station principale de pompage», a expliqué l’unité locale de l’Algérienne des eaux, rassurant ses abonnés quant au retour progressif de la situation à la normale, dès l’achèvement de ces travaux.

