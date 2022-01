Une dotation de 150 millions de DA a été affectée pour l’équipement du nouveau service de pédiatrie, qui sera prochainement transféré à l’hôpital M’hamed-Yazid (ex-Ferroudja) de Blida, après l’achèvement des travaux de réhabilitation, a appris l’APS, dimanche 9 janvier, auprès de la Direction de wilaya de la santé et de la population. « Pour réduire la pression sur l’hôpital Hassiba-Ben Bouali (ex- Ben Boulaïd), du centre-ville de Blida, spécialisé en pédiatrie, gynécologie et obstétrique, il a été décidé le transfert du service de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier vers l’hôpital M’hamed-Yazid, suite au transfert de ses services d’orthopédie et des urgences vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz-Fanon », est-il précisé de même source. Le coût de rénovation de cette structure, dont les travaux sont avancés à plus de 98%, est estimé à près de 70 millions de DA, selon la même source, qui a signalé le lancement des travaux d’aménagement externes dans l’objectif de réceptionner ce service dans les plus brefs délais. Une autre enveloppe de près de 150 millions de DA a été, également, allouée à l’acquisition d’équipements médicaux au profit de ce nouveau service, selon la même source, qui a fait part du transfert, dans un premier temps, des blocs de chirurgie pédiatrique, ainsi que du service de radiologie et du laboratoire, avant le transfert dans une seconde étape, du bloc d’oncologie pédiatrique qui subit une forte pression. Une fois évacués, les anciens locaux du service de pédiatrie seront exploités pour l’extension du service de gynécologie-obstétrique, enregistrant, également, une forte pression, en raison de l’accueil de parturientes de plusieurs wilayas voisines, selon les services de la Direction de la santé de Blida. n

