Un espace d’exposition et de vente de véhicules et accessoires, premier du genre à l’échelle nationale, a été ouvert à la nouvelle Station-service «Sidi M’hamed Lekbir» de Larbaà (Est de Blida), longeant l’autoroute Est-ouest en direction d’Oran, et qui a été inaugurée dimanche, par le P-dg de la société Naftal, filiale du groupe Sonatrach, Abdelkader Chafi.

«Dans le cadre de la politique de Naftal visant l’exploitation de tous les espaces vacants au sein des stations-service, nous avons affecté, pour la première fois, un espace pour la vente des véhicules et de leurs accessoires, ainsi que les accessoires des camions, au niveau de cette nouvelle station-service», a déclaré M. Chafi à l’APS, en marge de l’inauguration de cette station, en compagnie du wali Ahmed Mabed. Il a expliqué que ce nouvel espace, ayant permis la création de 50 emplois permanents, «assurera ses services aux clients de la station, notamment les usagers de l’autoroute Est-ouest en direction d’Oran, tout au long de la journée». M. Chafi n’a pas exclu la possibilité de généraliser cette initiative au reste des stations-service de l’autoroute Est-Ouest, «dont particulièrement celles disposant de larges espaces permettant d’abriter ce type d’activités commerciales», a-t-il souligné. «La société Naftal a fixé un cahier des charges pour les opérateurs souhaitant exercer toute activité commerciale ou de service au niveau de ses stations, à condition de respecter les lois qui les régissent, notamment concernant les aspects sécuritaire et environnemental», a précisé le P-dg. Il a assuré que Naftal «va offrir l’opportunité d’exercer une activité dans ses stations-service à tous les jeunes le souhaitant, et leur accordera toutes les facilités dans la limite autorisée par la loi en vigueur». Selon les explications de M. Chafi, cette nouvelle station assure diverses prestations et commodités aux usagers de l’autoroute Est-Ouest. Il s’agit, notamment des produits de la société Naftal, dont différents types de carburant et d’huiles de haute qualité et aux normes mondiales, en plus des roues pneumatiques. La nouvelle station de Sidi M’hamed Lekbir assure également le renouvellement des huiles moteur. Elle dispose, aussi, de nombreuses commodités de services, dont des restaurants, des magasins et des aires de jeux pour enfants. Avec l’ouverture de cette nouvelle station, s’étendant sur une surface de près de 19 ha, le réseau de distribution de Naftal est désormais porté à 402 stations-service, dont 34 implantées tout au long de l’autoroute Est-Ouest.

