L’université de Blida 2 «Ali Lounici» assure le transport au profit de ses étudiants résidants hors wilaya, a indiqué, samedi, un communiqué de la cellule de communication de cette institution de l’enseignement supérieur. Selon ce même document, l’université et en coordination avec la direction des œuvres universitaires d’El Affroune, assure le transport à ses étudiants résidants dans les wilayas voisines, afin de leur permettre de rejoindre leurs salles de cours et leurs résidences universitaires. La même source a signalé la mobilisation, à cet effet, de deux navettes pour chacune des wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipasa Médéa et Alger, dont la première à 10H00 de la matinée et la 2eme à 13H00, et ce, partir des gares routières de ces wilayas. Ces navettes qui ont débuté depuis la reprise des cours en présentiel, à partir des wilayas suscitées vers l’université Blida 2, aux fins de permettre aux étudiants concernés de suivre leurs cours, suivant le programme fixé par cette même université. «Un nombre considérable d’étudiants de 1ere année et de 3eme année licence ont rejoint leurs facultés à l’université de Blida2», selon la même source, qui signale que la période des examens est prévue à partir du 3 octobre prochain.

