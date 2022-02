Le montant des transactions commerciales sans factures a dépassé le seuil des trois milliards de DA en 2021, selon un bilan de la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de Blida (DRC), rendu public samedi. Un chiffre de 3,14 milliards de DA de transactions commerciales sans factures a été enregistré en 2021 à travers les différents services et organismes de la DRC, couvrant les wilayas de Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Ain Defla et Djelfa, a souligné la direction qui a signalé la saisie d’une marchandise d’une valeur de plus de 175,437 millions de DA dans le cadre de la répression des fraudes. Ce bilan est le résultat des efforts consentis par les services des directions du commerce et de la promotion des exportations de la zone de Blida, suite à l’adaptation de ses programmes de contrôle à la spécificité de la conjoncture sanitaire marquée la pandémie de la Covid-19, relève la même source. Le même bilan a fait état d’un total de 313.276 interventions effectuées l’année dernière par les 341 brigades de contrôle relevant des six wilayas de la zone Blida, ayant abouti au constat de 19.708 infractions, et à la délivrance de 17.231 procès verbaux (PV). 2.011 commerces ont été fermés après prélèvement de 1.415 échantillons, a détaillé la même source. Ces sorties d’inspection ont également permis la saisie de marchandises d’une valeur de plus de 98,107 millions de DA au titre du contrôle des pratiques commerciales. Le même bilan a relevé «une hausse» en 2021 (comparativement à 2020), particulièrement en ce qui concerne le nombre des PV et la valeur des marchandises saisies. Sur un autre volet, et dans le cadre de la lutte contre les intoxications alimentaires, les mêmes services ont enregistré 57 cas d’intoxications alimentaires ayant touché 1.013 personnes à travers les six wilayas rattachées à la DRC de Blida, en 2021. Une majorité des personnes intoxiquées ont été signalées à Blida (391) et à Médéa (390), suivis par les wilayas de Tizi-Ouzou (126), Djelfa (77) et Bouira (26). La wilaya d’Ain Defla n’a enregistré aucun cas d’intoxication alimentaire, en 2021. Les enquêtes diligentées au niveau de locaux commerciaux, restaurants et autres fast-foods, pour connaître les causes de ces intoxications, ont fait ressortir 17 infractions liées notamment au manque d’hygiène, à la non régularisation des données du registre du commerce et au non-respect des conditions de conservation des produits. Une quinzaine de PV d’infraction ont été délivrés, dans ce cadre, avec une proposition de fermeture de 13 commerces et le retrait du marché et la destruction de produits impropres à la consommation, selon le même bilan. n

Articles similaires