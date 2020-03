De nombreuses associations de la wilaya de Blida se sont données pour mot d’ordre de se mobiliser pour sensibiliser les citoyens sur l’impératif de suivre les recommandations préconisées pour se prémunir contre le coronavirus, a constaté l’APS. Ainsi, les associations de différents horizons, sport, environnement, et solidarité, entre autres, ont décidé de suspendre toutes leurs activités, en cette conjoncture sanitaire difficile pour l’Algérie, et pour Blida, en particulier, aux fins de contribuer à la sensibilisation des citoyens sur les risques encourus par cette pandémie mondiale, et les moyens de s’en prémunir. Les membres de ces associations ont investi tous les espaces publics de la wilaya, marchés, rues, moyens de transport, et espaces commerciaux, prodiguant moult conseils et consignes relatifs au Covid-19, tout en distribuant des bavettes et des gants, à titre gracieux, aux passants et aux familles nécessiteuses. «Nous avons opté pour les bus de transport de voyageurs pour inciter les citoyens à éviter les encombrements, et au respect d’une distance de sécurité entre eux, tout en veillant au lavage et désinfection des mains, avec le port des gants, entre autres», a indiqué, à ce propos, la présidente de l’association culturelle «Epis d’or», Aïcha Medjaouri. Faisant remarquer la rareté des bavettes sur le marché, Mme Medjaouri a fait part d’une « initiative» prise par son association pour la confection de bavettes-maison, désinfectées à l’alcool, avant de les distribuer aux passagers des bus, tout en leur prodiguant des conseils sur la manière de les confectionner eux-mêmes». «Les citoyens ont salué cette initiative», s’est-elle félicitée. L’association «Kafil el Yatime» a orienté tous ses efforts sur «la sensibilisation tous azimut», a, également, assuré son président, Ali Chaouati, signalant le lancement, hier lundi, sur les réseaux sociaux, d’une campagne intitulée «aidez-nous à lutter contre le Corona»», et «nous restons chez nous pour protéger nos enfants et préserver notre pays». La campagne sera élargie, demain, à toutes les communes, précisément aux espaces publics et cités populaires, a-t-il fait savoir, soulignant que la «situation requiert la contribution de tout un chacun (gouvernement, associations, société civile, et secteur privé), pour pouvoir y faire face», a-t-il estimé.

Détermination tous azimuts jusqu’à éradication de l’épidémie

L’association sportive des «randonneurs et découverte de l’Atlas blidéené, a, pour sa part, contribué pour réussir cette campagne de solidarité citoyenne, notamment à travers de multiples consignes d’hygiène présentées sur sa page facebook, et un appel aux citoyens pour rester chez eux. «Rester à la maison est impératif pour freiner cette épidémie, comme préconisé par notre religion», a estimé, à ce propos, son président, Mohamed Missoum. «Nous voulons contribuer à la préservation de la vie des citoyens à Blida, ceci d’autant que celle-ci compte le plus grand nombre de cas de coronavirus», a-t-il ajouté. L’association appelle les citoyens à «ne pas être égoïstes mais aussi à ne pas faire de réserves de produits alimentaires, de médicaments, de gants et autres désinfectants», a-t-il souligné. «Nous œuvrons, également, à amener les hommes d’affaires à nous soutenir avec des produits désinfectants et des bavettes, aux fins de les distribuer aux citoyens se trouvant dans le périmètre des hôpitaux de la wilaya (Boufarik, Franz Fanon, Brahim Tirichine, Hassiba Ben Bouali)», a-t-il indiqué. L’association «bâtir demain» a, quant à elle, apporté sa contribution dans ce sens, selon sa présidente, Ouhida Benyoucef, et ce, en investissant, depuis une dizaine de jours, les espaces de grande affluence, comme le stade Tchaker, la place de la liberté, le marché «Placette Laareb», pour sensibiliser les citoyens quant au coronavirus. Elle a ainsi, fait part de la distribution de brochures d’information imprimées par l’association. Elle s’est félicitée de l’écho positif de cette opération auprès des citoyens. Quant à l’association «Zahrate el Mustakbal», elle a initié, depuis quatre jours, des campagnes d’hygiène et de désinfection au niveau des places publiques et des mosquées. Son président Hakim Meharzi a fait part des dons des membres de l’association, produits d’hygiène et de bavettes notamment, distribués à des familles dans le besoin, et ayant parmi leurs membres des malades chroniques. n

