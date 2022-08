Des séances de travail consacrées à l’évaluation des programmes sectoriels de développement pour l’exercice en cours et antérieur à 2022, inscrits à l’indicatif des différents secteurs, seront organisées dans les prochains jours par la wilaya de Blida, a-t-on appris mardi auprès de cette institution. Selon la même source, cette décision qui a été prise lors de la dernière réunion du conseil de l’exécutif présidé par le wali, Kamel Nouisser, a été consacrée à l’examen et à l’évaluation des préparatifs de la rentrée scolaire et sociale 2022/2023. Il a été décidé l’organisation, dans les prochains jours, de séances de travail pour chaque secteur, dont les ressources en eau, les travaux publics, la santé, la jeunesse et sports, entre autres, afin d’évaluer la situation des programmes antérieurs à 2022 (le reste à réaliser) et ceux inscrits au titre de l’exercice en cours, en vue de leur insuffler une nouvelle dynamique et parachever les travaux de réalisation. Lors de ces réunions, la situation des anciennes opérations de développement, ayant fait l’objet d’une réévaluation, sera passée en revue dans un objectif d’assainissement de la nomenclature des anciennes opérations durant le 2eme semestre de l’année en cours. Il s’agit, notamment, d’opérations relevant du secteur des équipements publics comptant des projets de groupes scolaires au niveau des pôles urbains, et de celui des travaux publics concernant des travaux d’aménagement et de bitumage de chemins de wilaya (inscrites au titre des exercices 2019, 2020, 2021, 2022), ainsi que du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (projet du village universitaire de l’université d’El-Affroune). Au cours des séances d’évaluation, les responsables des différents secteurs exposeront les raisons de la non consommation des crédits alloués et exprimeront les nouveaux besoins pour parachever les projets en suspens ou enregistrant un retard, afin de les soumettre au ministère des Finances.

A noter que la wilaya de Blida a consommé un budget de 6 milliards de DA, à la clôture de l’exercice 2021, un montant jugé «faible» par le wali, qui a appelé les directeurs exécutifs à réaliser une meilleure consommation durant l’exercice en cours et à remédier à la gestion des investissements publics. n

Articles similaires