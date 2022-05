Plusieurs mesures destinées à prévenir et à lutter contre les incendies ont été engagées par la conservation des forêts de la wilaya de Blida, en prévision de la campagne de lutte contre les feux de forêts qui débutera le 1er juin prochain, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution. Ces mesures sont destinées à faciliter l’intervention des forestiers en cas de départ de feu afin de réduire l’impact des incendies qui détruisent, annuellement, des milliers d’hectares de couvert végétal, a indiqué à l’APS la conservatrice des forêts, Dalila Benani. Au titre de ces mesures, la conservation a mobilisé un total de 82 points d’eau dans des sites sensibles des massifs forestiers de la wilaya, dont 11 ont été réalisés en 2021. A cela, s’ajoute la réalisation, sur budget de wilaya, de deux grands bassins d’eau dans la région montagneuse de Chréa, destinés à l’approvisionnement des hélicoptères, a-t-on signalé. La conservation des forêts à également procédé à l’ouverture de 8,5 km de chemins forestiers, dont 2,5 km à Chréa et les 6 km restant entre les communes de Bouarfa et Chréa. Ces chemins nouvellement ouverts s’ajoutent aux 1000 km déjà existant à travers la wilaya. Par ailleurs, et afin de renforcer les moyens de lutte contre les incendies, il a été également procédé à l’acquisition sur budget de wilaya de petits matériels de lutte ainsi que d’appareils de transmission, pour les équipes des postes de vigies dans le but d’assurer une intervention rapide dès la détection d’un départ de feu. Les mêmes mesures prévoient également le renforcement du nombre des agents forestiers qui sont 150 actuellement par le recrutement de 61 saisonniers dont certains parmi ces derniers ont déjà entamé leurs tâches par le nettoyage d’espaces forestiers. A noter qu’outre ces mesures, la conservation des forêts de Blida dispose d’une colonne mobile composé de 8 camions de lutte contre les feux, de 25 brigades de surveillance d’alerte et de première intervention ainsi que de 5 pistes de vigie. Par ailleurs, la conservatrice des forêts a signalé la signature de deux conventions avec les Scouts musulmans Algériens (SMA) et d’anciens scouts pour l’organisation de campagne de sensibilisation sur l’importance de la préservation des forêts, comme il a été procédé au renouvellement de la convention signée avec la gendarmerie nationale.

