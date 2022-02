Un incendie s’est déclaré mercredi dans une usine de produits d’entretien et de vinaigre située dans un quartier populaire de la ville de Larbâa, à l’Est de Blida, sans occasionner de pertes en vies humaines, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Les unités de la protection civile de Larbâa, Meftah, Souhane et Bougara, soutenues par l’unité principale, sont intervenues, sous la conduite du directeur local de ce corps, pour l’extinction d’un incendie au niveau d’une usine de produits d’entretien et de vinaigre, occupant une superficie de 1000 M2. Cette structure métallique est implantée dans le quartier «Bendali Ali», dans la commune de Larbâa, a-t-on indiqué à la cellule de communication de la direction de wilaya de ce corps constitué, L’extinction totale de l’incendie, qui a causé uniquement des dégâts matériels, a nécessité la mobilisation de 30 agents de différents grades, six camions anti-incendies, une ambulance et trois véhicules de commandement. Cette «importante» intervention a empêché la propagation des flammes vers les habitations mitoyennes, mettant ainsi fin à la panique qui s’était emparée des citoyens, a ajouté la même source, soulignant que les secours de la protection civile sont toujours sur place pour empêcher un éventuel nouveau départ de feu.

