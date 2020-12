Les équipes de la Protection civile de la Wilaya de Blida ont retrouvé deux randonneurs qui se sont égarés vendredi dans l’après-midi dans la région montagneuse de Dhaya au sud-ouest de Blida, alors que les recherches se poursuivaient toujours pour localiser un troisième, a indiqué samedi le chargé de l’information à la direction de ce corps constitué. «L’unité de la Protection civile relevant de la daïra de Mouzaïa a reçu, vendredi en fin d’après-midi, un signalement des services de la Gendarmerie nationale, faisant état de trois randonneurs égarés qui étaient sortis en excursion au lac de Dhaya au sud-ouest de Blida», précise le lieutenant Adel Zeghimi. Les équipes d’intervention relevant de la même unité sont sorties immédiatement à leur recherche, avant d’atteindre les reliefs de Dhaya et d’entrer en contact par téléphone avec un des deux égarés qui ont été retrouvés par les habitants d’un village avoisinant. Un troisième randonneur parti en quête d’une issue demeure, cependant, introuvable, a-t-il expliqué. La brume et les chutes de neiges ont rendu plus difficiles les recherches par les éléments de la Protection civile au nombre de six (6), soutenues par les services de la Gendarmerie nationale dans l’espoir de retrouver le troisième randonneur âgé de 35 ans. (APS)

