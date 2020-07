La Direction de la poste et des télécommunications de Blida a procédé à la fermeture de deux bureaux de poste, suite à la « confirmation d’atteinte d’employés y exerçant, par la Covid -19 », en guise de mesure préventive pour endiguer ce virus, rapporte l’APS, ce mardi. Selon le directeur de l’organisme, Mohamed Amine Benzine, la direction de la poste et des télécommunications a procédé, au titre des mesures préventives visant à assurer la sécurité de ses clients, à la fermeture de deux bureaux postaux respectivement à « Bab Erahba », au centre ville de Blida, et à Beni Merad, « suite à la confirmation de cas d’atteintes par la covid-19, chez un nombre de leurs employés« , a-t-il indiqué à l’APS. Suite à la déclaration de ces cas « tous les employés de ces deux agences postales, ont été soumis à des analyses médicales, pour savoir s’ils ont été contaminés ou pas », a-t-il ajouté, par ailleurs. Ce même responsable a signalé la « mobilisation d’un bureau postal mobile pour assurer la continuité des prestations postales », afin de ne pas affecter les citoyens par cette décision de fermeture, notamment en cette période précédant les fêtes de l’Aid El Adha. Mesure qui sera maintenue jusqu’à réouverture des deux bureaux fermés, après l’annonce des résultats des analyses de leurs employés, a-t-il fait savoir. Les services de la protection civile de Blida ont, pour leur part, procédé, au titre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus, à la désinfection des 81 bureaux de poste de la wilaya. Le même responsable a assuré que le nouveau calendrier, mis en œuvre depuis début juillet, par Algérie poste et la Caisse nationale de retraite (CNR), pour le versement des retraites a « fortement contribué dans la réduction de la pression exercée sur les bureaux postaux, après les longues files d’attente enregistrées précédemment », a-t-il souligné.

