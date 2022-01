Des mesures exceptionnelles ont été prises à Blida, suite à la hausse des contaminations par la coronavirus parmi les personnels de la santé, pour assurer la prise en charge des cas suspects de Covid-19, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction de wilaya de la santé. « Suite à l’enregistrement d’un taux de 50 % de d’infection par le coronavirus parmi les employés du secteur de la santé qui ont dû prendre un arrêt de travail, un plan d’action exceptionnel a été mis en place par nos services pour assurer la prise en charge des malades atteints par ce virus », a expliqué Ahmed El Djemai, directeur de la santé. Il a cité parmi ces mesures exceptionnelles, la suspension des activités médicales à travers certaines salles de soins et le transfert de leurs staffs médicaux vers les polycliniques et les services hospitaliers accusant un déficit en raison du départ de leurs personnels en arrêt maladie suite à une infection par la Covid-19. Ce même responsable a assuré qu’il n’existe aucun problème ou insuffisance concernant la disponibilité d’analyses en laboratoire pour les travailleurs du secteur, signalant que la wilaya, dispose de deux laboratoires à cet effet, celui de l’hôpital des maladies infectieuses de Boufarik et le laboratoire de l’établissement hospitalier spécialisé dans la greffe des organes et tissus du CHU Franz Fanon. « A cela s’ajoute l‘envoi de prélèvements vers le laboratoire Pasteur d’Alger », a-t-il fait savoir. Au titre des mêmes mesures visant à assurer la prise en charge des malades atteints par la covid-19, notamment les cas nécessitant une hospitalisation, M. El Djemai a fait part de la poursuite de l’opération d’ouverture de nouveaux services, avec une moyenne de 20 à 30 nouveaux lits par semaine. « Le secteur compte actuellement 520 lits, dont seul 79 sont inoccupés », a souligné le même responsable.

