L’alimentation en eau potable au niveau du quartier de Ben Saleh dans la commune de Ben Khalil (nord-est de Blida), a été suspendue suite à une suspicion de pollution, a-t-on appris lundi auprès des services de l’unité de Blida de la Société Algérienne des Eaux (ADE). L’ADE de Blida a pris une décision urgente de couper l’approvisionnement en eau potable dans le quartier de Ben Saleh dans la commune de Ben Khalil, suite à des informations faisant état que les membres d’une même famille, vivant dans ce quartier, souffraient de diarrhée et de vomissements, causés probablement par une pollution de l’eau potable, a indiqué la cellule de communication de l’entreprise. Les équipes de l’ADE sont immédiatement intervenues pour prélever des échantillons, afin d’effectuer les analyses nécessaires, à partir du point de production et de distribution, jusqu’aux embranchements des clients, en vue de protéger la santé des citoyens contre les maladies d’origine hydrique, a-t-on ajouté. Afin d’assurer l’approvisionnement de la population en eau potable, des citernes ont été mobilisées jusqu’à la reprise normale de l’alimentation après l’obtention des résultats des analyses et la vérification de la qualité de l’eau dans cette région, selon la même source

