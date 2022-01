Par Salim Benour

Afin de sensibiliser les jeunes investisseurs sur le rôle des assurances, l’antenne locale de l’Agence nationale d’appui et développement de l’entrepreneuriat (Anade), en coordination avec la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Blida, prévoit de lancer, le 23 janvier prochain, une caravane dont la première halte est prévue à la Chambre d’agriculture de Blida, avant de sillonner les communes de Boufarik et de Larbâa. Selon le chef du service des affaires juridiques à la CRMA de Blida, Abdenacer Hamadou, des explications seront données à l’occasion sur les produits et les facilitations décidés par la Caisse au profit des jeunes investisseurs, dans le cadre de la convention signée entre la CNMA et l’Anade, notamment concernant la réduction du taux d’assurance, qui est une préoccupation majeure de la catégorie ciblée. Ces rencontres de sensibilisation permettront également de faire la promotion des différentes prestations assurées par la CRMA en matière de couverture des risques industriels, naturels et même des risques simples, particulièrement dans les secteurs agricoles et industriels. La culture de l’assurance chez les jeunes entrepreneurs demeure très faible, indique la CRMA. «Un faible taux de jeunes entrepreneurs parmi ceux ayant bénéficié d’un soutien pour la création de leurs projets souscrivent une assurance contre les risques», a confirmé à l’APS son directeur Samir Kouachmi, en marge d’une journée de sensibilisation sur les facilitations décidées par cet organisme au profit des jeunes investisseurs. La majorité des jeunes entrepreneurs «assurent leurs projets contre différents risques la première année d’entrée en activité, en raison de la condition d’assurance imposée par le dispositif de soutien qui finance leurs projets, sans renouveler l’assurance par la suite», a-t-il relevé. Rares sont ceux qui continuent à souscrire des polices d’assurance pour la couverture des risques liés à leurs activités.

Articles similaires