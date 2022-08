Une large campagne de nettoyage sera organisée lundi prochain dans la commune montagneuse de Chréa dans le cadre des mesures préventives contre le risque des incendies de forêts menaçant son couvert végétal, a-t-on appris samedi des responsables de cette commune. Selon le président de la commune, Samir Semalia, une «large campagne de nettoyage a été programmée pour lundi prochain, dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêts, au profit des places publiques, des sites boisées et des espaces ouverts connus pour leur importante affluence de visiteurs et de touristes, à l’origine d’une accumulation de déchets pouvant provoquer des incendies», a-t-il indiqué. M. Semalia a signalé que cette campagne est organisée en coordination avec divers organismes publics, dont les établissement Mitidja Hadaik, Nadhafa et Inara, ainsi que l’entreprise d’enfouissement technique des déchets, avec l’implication des services de nombreuses communes voisines, à l’instar de Blida et Ouled Yaich, des Directions exécutives, d’entreprises privées et d’associations de la société civile. Parallèlement à cette campagne, des opérations de sensibilisation seront menées par des associations environnementales pour inciter citoyens et visiteurs à préserver la propreté de l’environnement et à jeter les déchets dans les sites affectés pour ce faire, tout en leur rappelant les arrêtés interdisant le camping et d’allumer des barbecues dans les forêts, au même titre que l’interdiction d’une présence humaine, sur place, entre 22H00 et 06H00, sauf autorisation des autorités concernées. «Les visiteurs empruntant le téléphérique seront, pour leur part, appelés à ne pas jeter des mégots ou des bouteilles d’eau en plastique à partir des cabines du téléphérique pour éviter tout risque d’incendie, dont particulièrement en la période actuelle caractérisée par des températures très élevées pouvant provoquer des incendies menaçant la réserve naturelle de Chréa», a expliqué Samir Semalia.

Le président de cette commune a lancé un appel aux citoyens et à toutes les entreprises privées à s’impliquer en force dans cette campagne afin de protéger et de préserver le parc national de Chréa qui est le «poumon de la Mitidja» au regard de l’importance des espèces végétales et animales rares qu’il renferme. n

