Les services de la wilaya de Blida, soumise, à un confinement partiel pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont autorisé un nombre d’activités commerciales et artisanales à la reprise, à partir de ce dimanche, avec obligation de respecter les mesures de prévention, a-t-on appris auprès de ces services. De nombreuses activités commerciales, à l’arrêt depuis le début du confinement total imposé à la wilaya le 24 mars dernier, avant son remplacement, un mois après, par un confinement partiel, toujours de mise, ont été autorisées à la reprise, depuis dimanche, ont indiqué les services de la wilaya. La reprise concerne, selon la même source, les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres, les activités de cordonnier et de tailleur, le commerce d’articles ménagers et de décoration, le commerce d’articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les pâtisseries et confiseries, le commerce de literies et tissus d’ameublement, et le commerce des appareils électroménagers. La décision, qui a mis du baume au cœur des commerçants, ayant accusé des pertes financières à cause de l’arrêt de leurs activités, pour plus de deux mois, englobe, également, le commerce des fleurs, les pépiniéristes et les herboristes, les salons de coiffures pour hommes, et les douches à l’exception des hammams. Les différents opérateurs et commerçants concernés sont tenus de mettre en place, à cet effet, un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées, stipulant notamment le respect des horaires d’exercice, fixés de 7h00 du matin jusqu’à 17H00. A cela s’ajoute l’obligation du port du masque (tant pour les commerçants que pour les clients), et l’organisation des accès et des files d’attente à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distance physique, dont le marquage lisible au sol. Outre l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, il s’agit également de mettre à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique, sans omettre l’impératif de nettoyer et de désinfecter au quotidien les locaux. Selon la même source, cette décision de reprise a été élargie aux marchés à bestiaux et aux marchés de fruits et légumes, avec la condition du respect des mêmes mesures barrières portant notamment sur la mise en place d’un sens unique de circulation (entrée –sortie), pour éviter les croisements des clients. Le contrôle de l’application de ces mesures, par les commerçants, sera assuré par les autorités habilitées, au titre de patrouilles de contrôle, qui sanctionneront les contrevenants à ces mesures, a-t-on précisé de même source. n

