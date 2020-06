A quatre jours du début de la deuxième phase du déconfinement partiel dont la première phase a débuté dimanche dernier, des foyers de Covid-19 sont apparus çà et là dans certaines régions du pays. Entretemps, les enquêtes épidémiologiques prévues, il y a quelques jours, par le Conseil scientifiques de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, ont déjà démarré. C’est ce que nous a annoncé un membre du Conseil scientifique.

«Les enquêtes épidémiologiques sont en cours actuellement. Elles sont menées par les bureaux locaux épidémiologiques de chaque secteur sanitaire. En d’autres termes, ce sont des équipes spécialisées, composées d’épidémiologistes à qui revient cette mission. Ces spécialistes épidémiologistes sont présents et à pied d’œuvre dans chaque établissement hospitalier et dans les centres hospitalo-universitaires où sont pris en charge les malades de Covi-19», a affirmé Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Conseil scientifiques et président du Conseil national de l’Ordre des médecins. Il a ajouté que suite aux recommandations du Comité scientifique, il a été décidé que «selon la situation sanitaire d’un secteur ou d’une région donné, là où un nombre de cas considéré important en termes de contaminations au Covid-19 est enregistré, il y a automatiquement des enquêtes de proche en proche qui sont menées par ces équipes pour déterminer si elles ont pu contaminer ou non des personnes» avec lesquelles elles ont été en contact. Ces équipes mènent des «enquêtes concernant ce qu’on appelle les clusters, à savoir les milieux dans lesquels évoluent généralement les sujets contaminés. On s’intéresse donc à leur environnement immédiat, notamment leur environnement familial et professionnel, et on détermine si elles ont contaminé d’autres personnes ou non afin de pouvoir prendre les précautions nécessaires très tôt. Bien entendu, il y a des tests de dépistage qui sont effectués par la suite pour prendre en charge très vite les cas qui se révéleraient positifs, en les mettant en quarantaine avant qu’ils aient pu, à leur tour, en contaminer d’autres, sachant que chaque personne peut transmettre le virus à au moins deux autres personnes», selon les précisions du Conseil scientifique. Dr Bekkat Berkani indiquera que ces enquêtes ont démarré, la semaine écoulée, dans plusieurs wilayas, dont «les premières à avoir été identifiées sont celles du Centre : Alger, Blida et Médéa». Il citera les autres wilayas, à savoir «Bordj Bou Arréridj, Sétif et Constantine» à l’est du pays et «Oran» à l’Ouest.

Abordant la wilaya de Saïda qui a été mise en déconfinement total en vigueur depuis le 24 mai dernier et où des cas confirmés de Covis-19 sont signalés, Dr Bekkat Berkani souligne d’abord que «dans cette wilaya, deux cas ont été enregistrés récemment», estimant qu’«il n’y a pas qu’inquiétude à se faire à ce sujet, car ce sont des cas de figure qui peuvent se présenter partout». Il insiste qu’il ne faut pas s’inquiéter car, explique-t-il, «il faut savoir que même après le déconfinement général, lorsqu’il sera décidé, il y aura toujours des cas. C’est une chose qui est tout à fait claire et normale». Pour lui, «l’essentiel est qu’il faut juste qu’il n’y ait pas trop de cas confirmés de Covid-19». Afin de rassurer les citoyens, il donnera l’exemple de la Chine qui a levé le confinement et où il est enregistré toujours quelques cas épars mais qui ne constituent pas de nouveaux foyers de Covid-19.

« L’ensemble des malades ont bien répondu au traitement »

A propos de l’état de santé des malades après leur traitement au protocole à l’hydroxychloroquine, «on peut dire qu’ils se portent bien», selon le Dr Bekkat Berkani. «Pour l’heure, l’ensemble des malades ont bien répondu au traitement adopté par le Conseil scientifique et mis en application dans nos hôpitaux. Ils sont guéris et ont pu regagner leur domicile. Ils ne présentaient absolument pas d’effets secondaires et les médecins qui les ont pris en charge l’ont souligné. Nous avons observé des effets secondaires très légers auxquels nous avons répondu par un changement du traitement. Par la suite, tout allait bien pour eux, ce qui nous permet de dire, au sein du Conseil scientifique : oui, il n’y a absolument pas d’effets secondaires à signaler. Tout s’est bien déroulé et des vies ont été sauvées». Dr Bekkat Berkani souligne, toutefois, que la situation de la crise sanitaire du pays dépend du comportement de chaque citoyen, relevant qu’«il faut faire respecter la loi» et se demande «à quoi servirait une loi si elle n’est pas respectée, d’autant que c’est une loi qui relève de la protection de la santé publique, donc qui protège la santé des tous citoyens». Il notera, dans ce sens, l’impérieuse nécessité que toute la population se conforme à l’indispensable respect de mesures de prévention, dont le port du masque et la distanciation physique dans tous les lieux publics. Dans le cas contraire, le déconfinement général qui permettra la reprise de la vie sociale et économique ne pourra avoir lieu et il en résultera que le retour à une vie normale auquel tout le monde aspire sera compromis.