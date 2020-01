Nous sommes vendredi. Le deuxième, cette année. Blida, à l’instar de beaucoup d’autres villes d’Algérie, a rendez-vous avec son Hirak hebdomadaire. Le 47e depuis le 22 Février 2019, début d’une mobilisation inédite des Algériens contre un système suranné, une épopée formidable, toute en action, dont le héros est le peuple…

« Un seul héros le peuple » disait d’ailleurs un des premiers slogans brandis par la contestation populaire, avant l’irruption de nouveaux acteurs sur la scène, les partis politiques, le pouvoir, les forces de l’argent et tous ceux qui avaient intérêt à polluer les revendications du mouvement populaire. « Un seul héros le peuple », un slogan puisé dans le répertoire de la Révolution de Novembre qui en dit long sur l’attachement des jeunes à leur histoire et qui sonne comme un désaveu cinglant du culte des personnes, dont la pratique des dernières années a conduit à l’adoration éhontée d’un cadre en bois. Onze mois bientôt sans discontinuité, malgré l’inexpérience des acteurs, leur jeunesse, l’entrisme des partis, la manipulation du pouvoir, la fatigue, les pressions policières, les détentions arbitraires… La semaine passée, le rendez-vous hebdomadaire a drainé quelque 2 000 personnes. Un peu plus selon les chauvins du Hirak et les inconditionnels. On est tout de même loin de ces foules immenses qui ont déferlé sur la ville des Roses durant les premiers mois du mouvement populaire, emplissant ses artères de leur présence, de leurs voix, de leurs chants, occupant ses principales places publiques, les transformant, le temps d’un après-midi, en assemblée délibérante, en conclave d’où le pouvoir était exclu. Mais qu’importe, la flamme est toujours là, maintenue et entretenue par des hommes et des femmes dont la détermination sans faille est inébranlable. Le souffle du 22 Février, qui a quelque peu baissé, n’en est pas pour autant mort, il continue à soulever le peuple et à secouer les consciences, il tourmente certains et empêche d’autres de dormir parce qu’ils savent que dorénavant rien ne sera plus comme avant. Le mouvement populaire, il est vrai, est à un tournant décisif de son existence, il vit des moments difficiles, tiraillé entre l’envie de se structurer et celle de se prolonger en force de pression, en conscience supérieure de l’Etat et de la nation. Le Hirak le sait, le sent. Il assure le minimum en attendant d’y voir plus clair. Il est 14H20. Place de la Liberté à Bab Essebt. Les habitués sont déjà là. En onze mois, j’ai appris à les connaître, certains, comme H. Ahmed, G. Hassen, sont très discrets, d’autres, comme B. Abdallah, Djamel, Saïd beaucoup plus manifestes… Les encadreurs quant à eux sont pour la plupart absents, seuls Abdesselem et Saïd sont là, Ahmed, Mustapha, Tarek ont fait défection aujourd’hui… Il y a plein de nouveaux aussi, ce qui rassure quant à l’avenir. Monsieur Benyoucef Mellouk est là, lui aussi, aux avant-postes, ses « unes» dans les mains, impatient de commencer. Quelques-uns attendaient Salah, détenu du Hirak non médiatisé. Un oublié des « pages des réseaux sociaux du Hirak » et des nombreux « réseaux de soutien et d’aide aux détenus », libéré récemment. Un brave homme qui a fait face en solo et en silence aux affres de la détention avant d’être transféré au service de psychiatrie de l’hôpital Frantz-Fanon, dans une aile réservée aux détenus. Il est « un peu fatigué », selon G. Hassen. Salah ne sera pas accueilli en héros, pas cette fois… 14H30. Il est temps de se mettre en mouvement. Saïd quitte la place, suivi par les autres. Les rangs s’organisent rapidement. Un grand drapeau est déployé, des pancartes sont hissées, des chants et des slogans fusent de partout « Quassaman », « Dawla Madania Machi ‘Askaria », « Nous ne sommes pas concernés par les discussions »… Quelque 250 manifestants sont au départ, 500 seront à l’arrivée. Le Hirak grossira au fur et à mesure de sa progression. Les premiers intègreront la marche au boulevard Larbi-Tebessi, à hauteur de Bab Ezzaouia, d’autres arriveront rue Saïb-Ali, d’autres encore à l’avenue Mostefa Benboulaïd, au niveau de la wilaya, au boulevard Mohamed-Boudiaf, à l’avenue Amara-Youcef pour revenir au point de départ, place de la Liberté à Bab Essebt… Un peu maigre, ce 47e Hirak, mais beaucoup sont satisfaits. L’essentiel pour eux est de sauvegarder la flamme… n