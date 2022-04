La production mondiale de blé en 2022 devrait atteindre 784 millions de tonnes, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2021, selon le dernier Bulletin de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur l’offre et la demande de céréales. Cette estimation prend en compte notamment «les tendances prévues en matière de production en Amérique du Nord, en Chine, en Inde, dans l’Union européenne et partout ailleurs. Les perspectives concernant la production de céréales secondaires restent favorables en Afrique du Sud, en Argentine et au Brésil», précise la Fao dans son document . Les estimations finales de la FAO concernant la campagne agricole de 2021 indiquent une production mondiale de céréales de 2 799 millions de tonnes, soit une légère hausse par rapport à 2020, la production de riz atteignant son plus haut niveau jamais enregistré avec 520,3 millions de tonnes (en équivalent riz usiné). Quant à l’utilisation mondiale de céréales en 2021-2022, elle devrait s’établir à 2 789 millions de tonnes, avec notamment un record d’utilisation pour le riz, des hausses étant également attendues pour le maïs et le blé, selon l’Organisation onusienne. Selon les prévisions, les stocks mondiaux de céréales à la clôture de la campagne de 2022 devraient augmenter de 2,4 % par rapport à leurs niveaux d’ouverture. Le rapport stocks/utilisation de céréales au niveau mondial devrait s’établir à 29,7 % en 2021-2022, un niveau légèrement en dessous de celui de l’année précédente, mais « une offre encore relativement confortable», selon la FAO. Sur la base des informations actuellement disponibles, la FAO a ramené à 469 millions de tonnes ses prévisions concernant les échanges mondiaux de céréales lors de la campagne de commercialisation actuelle. Les prévisions indiquent une augmentation des exportations de blé en Inde et dans l’Union européenne, tandis que les expéditions de maïs devraient s’accroître en Argentine, aux Etats-Unis et en Inde, ce qui devrait partiellement compenser les pertes d’exportations dans la Mer Noire.

Articles similaires