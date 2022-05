Par Salim Benour

L’annonce par le ministre de l’Agriculture d’un «recensement des cultures stratégiques» répond au souci du gouvernement de performer la production nationale et d’assurer la sécurité alimentaire du pays encore largement dépendante des marchés extérieurs. Samedi 23 avril, le chef de l’Etat avait indiqué que les réserves algériennes de blé couvraient une période de huit mois, laissant entendre la possibilité de recourir à de nouvelles opérations d’approvisionnement en blé étranger, mais non sans parier également sur les résultats de la campagne moisson-battage de la saison 2021-2022. «La solution radicale pour faire face à la flambée des cours des céréales et à leur pénurie sur le marché international réside dans l’augmentation de la production nationale», avait-il dit. La filière des céréales ne couvre qu’environ la moitié des besoins du pays, estimés à environ 9 millions de tonnes. Compte tenu de la forte croissance démographique, estimée à plus 850.000 naissances par an, il est nécessaire d’augmenter la production nationale en vue de répondre à la demande intérieure croissante et de réduire progressivement la part des importations jusqu’à leur arrêt définitif, avait ajouté le chef de l’Etat. «Une chose très possible de l’avis des spécialistes», avait-il encore commenté. Une déclaration qu’on peut comprendre comme une pression sur le ministre actuel du secteur, Mohamed Abdelhafid Henni. «Nous avons insisté sur la production locale de l’huile et du sucre et l’augmentation du rendement des céréales à 40 quintaux à l’hectare, et ce, avant même le début de la crise ukrainienne. Nous appelons et nous veillons à l’application de ces instructions pour protéger le pays des répercussions des crises étrangères», avait d’ailleurs dit le chef de l’Etat. M. Tebboune avait rappelé, dans ce cadre, les incitations décidées par l’Etat au profit des producteurs, y compris le financement des projets à hauteur de 90%. L’objectif est d’augmenter le rendement des terres agricoles dédiées à la céréaliculture pour passer d’une moyenne de 20 quintaux/hectare actuellement à 40 quintaux/hectare. <

Articles similaires