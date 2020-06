Le mouvement « Black lives matter », relancé après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, est entrain de chambouler le monde du spectacle et de la culture. Il y a eu entre autres le retrait (temporaire) d’une plateforme de streaming du film « Autant en emporte le vent » , ou encore le bond des ventes des livres sur le racisme.

De Netflix à Amazon, les plateformes ont réagi en mettant en avant les oeuvres d’artistes noirs, via des sections dédiées. « Quand nous disons que +les vies des noirs comptent+, nous voulons aussi dire que celles des auteurs noirs comptent », affirme Netflix, qui donne un coup de projecteur à une série d’oeuvres, aux Etats-Unis, de « Moonlight », Oscar du meilleur film 2017, à la série « Dear white people« . En France, la plateforme fait aussi de la « suggestion de contenus » en lien avec le mouvement « Black lives matter » (qu’il suffit de taper dans la barre de recherche), même si sa philosophie reste de mettre en valeur des « talents » de la communauté noire, comme la réalisatrice Ava DuVernay (« Selma », la série « Dans leur regard ») avec qui ils ont un partenariat. Son concurrent Amazon Prime a lancé, outre-Atlantique, une section baptisée « Black History, Hardship & Hope », avec des films comme « La voie de la justice » avec Michael B. Jordan, sorti fin janvier en France. Lancée fin mai, HBO Max a fait parler d’elle en retirant temporairement de son catalogue le classique aux 8 Oscars, « Autant en emporte le vent« , au motif qu’il « dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine« . La toute nouvelle plateforme prévoit de remettre les aventures de Rhett et Scarlett en ligne, avec des éléments de contexte.

Phénomène d’édition

Autre effet collatéral : les livres traitant de la question raciale s’arrachent dans le monde anglo-saxon. De « White fragility » de Robin DiAngelo à « How to be an antiracist » de l’universitaire Ibram. X Kendi, sept des meilleures ventes de livres sur Amazon US traitent du sujet. En Grande-Bretagne, « Le racisme est un problème de blancs » de Reni Eddo-Lodge (« Why I’m No Longer Talking to White People About Race » en VO) est en tête des ventes chez Waterstones, la chaîne de libraires. Paru en 2017 le livre avait fait polémique outre-Manche. Côté fiction, le roman « Girl, Woman, Other » de l’Anglo-Nigériane Bernardine Evaristo s’installe en tête des ventes. Cette chronique de la vie de familles noires en Grande-Bretagne a remporté le prestigieux Booker Prize 2019, ex-aequo avec « Les testaments » de Margaret Atwood.

Annulations et mea culpa

Déprogrammation de la série « Cops » aux Etats-Unis — une institution télé régulièrement critiquée pour avoir exagéré l’importance de la délinquance aux Etats-Unis — ou suppression de « Little Britain » de la plateforme de la BBC pour cause de « blackface » : le débat sur les violences policières et le racisme bouscule le monde des médias. Culte outre-Manche, le show humoristique « Little Britain » caricaturait des Britanniques de toutes origines et milieux, dont des femmes noires, pour lesquelles les acteurs se noircissaient le visage. « Les temps ont changé depuis la première diffusion de +Little Britain+ », a argué un porte-parole de la BBC à la revue Variety, pour justifier cette décision. Autre commentaire qui a fait du bruit : la co-créatrice de « Friends », Marta Kauffman, a estimé, lors d’une récente table ronde, ne pas avoir « assez fait pour la diversité » dans la série se déroulant à New York, critiquée depuis ses débuts pour n’être pas assez représentative de la société. « Je dois trouver un moyen de collaborer avec de nouvelles équipes, auteurs, voix, sans m’approprier quoi que ce soit », a-t-elle confié dans la presse spécialisée, espérant désormais incarner le changement.

Exit les musiques « urbaines »

Expression passe-partout pour désigner à la fois le rap, le hip hop et le R&B, apposé facilement aux artistes noirs, l’expression « musiques urbaines » fait elle aussi les frais de la vague « Black lives matter ». Le label Republic Records, une branche d’Universal comptant les Canadiens Drake et The Weeknd parmi ses artistes, a ouvert la voie, en arrêtant d’utiliser le qualificatif. Il a bientôt été suivi par d’autres, dont les Grammy, les récompenses américaines de la musique, qui va déjà changer le nom de certaines catégories primées, remplaçant notamment « musique urbaine contemporaine » par « R&B progressif ».

