Au total, 104 foyers à la cité Draa Cheouayal relevant de la commune de Bordj Ben Azzouz (50 km Ouest de Biskra), ont été raccordés mardi au réseau du gaz naturel. L’opération fait partie des projets financés dans le cadre de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, selon des explications présentées au wali, Abdallah Abi Nouar par les services de la direction locale de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz. Cette opération qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière dépassant 17 millions DA, a consisté en l’installation d’un réseau du gaz naturel de plus de 5000 mètres linéaires, a fait savoir la même source. Aussi et selon les explications fournies sur les lieux, des travaux relatifs à la concrétisation de trois (3) autres opérations similaires, ayant été affectées au bénéfice de la même localité, ont été réceptionnés récemment, en attendant la programmation d’autres projets d’extension au profit d’autres quartiers. Dans ce contexte, le chef de l’exécutif local a souligné à cette occasion que les projets réalisés et programmés dont des instructions ont été données pour qu’ils soient concrétisés dans les délais impartis, visent aussi bien l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable que le raccordement aux réseaux de gaz naturel et d’électricité. Il s’agit de la prise en charge des préoccupations des citoyens de toutes les régions de la wilaya de manière équitable, en particulier ceux des zones éloignées, a précisé le wali. La réalisation de ces projets, a encore souligné le wali, aura pour finalité l’amélioration des conditions de vie de la population concernée.

(APS)

