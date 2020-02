L’entreprise nationale de fabrication de câbles de Biskra s’est lancé, dernièrement, dans la production d’une gamme de nouveaux câbles amis de l’environnement, a-t-on appris jeudi à Oran de la chargée de communication de cette entreprise publique. Ouafi Nabila a indiqué, en marge du 2e Salon international de l’investissement en immobilier, bâtiment et travaux publics «Invest et export 2020», organisé à Oran, que l’entreprise a entamé dernièrement la production de nouveaux câbles de haute qualité aux normes internationales, amis de l’environnement produits localement à un taux de 100 pour cent. Elle a fait savoir qu’après 4 mois d’arrêt depuis septembre dernier pour des raisons internes, l’entreprise s’est lancé en début d’année courante dans la production d’un ensemble de nouveaux câbles à l’instar des câbles résistant aux incendies aux normes internationales utilisés dans la réalisation de plusieurs structures en vue de sécuriser, entre autres, les infrastructures sportives et les centres commerciaux. Cette entreprise lancera bientôt la réalisation de câbles amis de l’environnement utilisés en énergies renouvelables, à l’instar des câbles composés d’hallogènes et autres pour le tramway, les véhicules électriques et l’énergie solaire, a-t-elle précisé, rappelant que l’entreprise a participé à la concrétisation de nombreux projets majeurs dont ceux du Métro d’Alger de nombre d’aéroports et dans les secteurs de l’habitat et de l’industrie . La société a des conventions cadre avec plusieurs entreprises nationales à l’instar de Sonatrach, l’Entreprise nationale de navigation aérienne et autres, a-t-elle encore indiqué. L’entreprise nationale de Biskra œuvre à augmenter la capacité de production de 25.000 tonnes/an représentant actuellement 40 % de la capacité prévisionnelle située entre 70.000 à 80.000 t/an dans les prochaines années.

Elle ambitionne aussi à réponde aux besoins du marché national en production de câbles pour se diriger vers l’exportation principalement en Afrique dans une première étape, a souligné Mme Ouafi. Le 2e salon international de l’investissement en immobilier, bâtiment et travaux publics regroupe 93 exposants du pays et de l’étranger à travers 3 salons en même temps que sont ceux de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie et de la sous-traitance et du transport et de la logistique. Ce salon, initié par l’agence «Sunflowers com» regroupe des entreprises nationales publiques et privées spécialisées en immobilier, bâtiment, aménagement externe et interne de Tunisie, Canada, Turquie, Chine, Belgique, des institutions bancaires spécialisées en financement de l’immobilier et de l’habitat, l’agence foncière, habitat et l’es dispositifs d’emploi de jeunes.n

