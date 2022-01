Le Salon des produits agricoles et de la promotion des exportations, qui s’est ouvert samedi 8 janvier au complexe thermal Sidi Yahia de Biskra, ferme ses portes aujourd’hui 10 janvier avec un bilan de 80 participants de plusieurs wilayas et des perspectives pour l’export de produits de la terre algériens vers l’étranger. Le Salon pour lequel ont été conviés plusieurs représentants d’ambassades accrédités en Algérie a permis d’organiser des stands pour divers produits agricoles (dattes, légumes cultivés sous serres) et industriels qui peuvent être exportés dont le ciment, le plâtre et le sel. La manifestation a également permis d’exposer des gammes variées de produits des unités d’eau minérale et des équipements et matériels divers et regroupe de nombreux opérateurs de l’agroalimentaire, de fabricants de matériel agricole, de fertilisants, de produits en plastique, de produits d’emballage et de dérivés du palmier-dattier.

Articles similaires