Le Réseau algérien des jeunes a distribué jeudi à Tolga (40 km à l’Ouest de Biskra) 15.000 masques de protection dans le cadre du soutien aux efforts de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Cette initiative vient contribuer à la concrétisation des mesures de prévention à observer par tous les citoyens à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha pour limiter la propagation du Covid-19, a indiqué Adel Gana, président du réseau lors de lancement de l’opération en présence des autorités locales et représentants du mouvement associatif. L’initiative inclut la remise d’une partie de ces bavettes aux travailleurs des établissements sanitaires, de corps constitués et d’Algérie poste, a précisé Adel Gana. L’opération est menée parallèlement à la sensibilisation des citoyens et commerçants à travers les quartiers à la nécessaire observation des mesures préventives dont la distanciation corporelle et le port de bavettes qui sont des gestes simples mais de nature à éviter la contamination par le coronavirus dont les cas continuent de progresser dans la région, a ajouté le même acteur associatif.

