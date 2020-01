Une large campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22 janvier courant, en faveur des habitants des zones enclavées à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et constitués de compétences humaines, parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services de santé militaire de la quatrième région, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «En application des instructions du Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), à l’effet de prendre en charge les citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les efforts consentis en matière d’assistance médicale dans les différentes régions militaires, une large campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22 janvier courant, en faveur des habitants de zones enclavées à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et constitués de compétences humaines, parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services de santé militaire de la quatrième région», a précisé le communiqué du MDN. Cette campagne «s’inscrit dans le cadre des missions humanitaires menées par le commandement de l’ANP, visant à prêter main forte et assistance aux citoyens et à leur apporter un soutien permanent, particulièrement, la population des zones enclavées», poursuit la même source, ajoutant que l’opération tend également à «assurer différentes prestations et une prise en charge médicale des cas pathologiques des citoyens de cette région, en effectuant des examens généraux et spécialisés et en prodiguant les soins indispensables, outre la sensibilisation des citoyens aux moyens de prévention des maladies contagieuses». Les citoyens ayant bénéficié de ces prestations médicales, «ont accueilli favorablement l’initiative qui se poursuivra de manière périodique, afin de faire profiter les habitants des zones enclavées dans la 4e région militaire», conclut le document.

