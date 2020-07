Les services de sûreté de la wilaya de Biskra ont appréhendé deux (2) personnes qui ont agressé un paramédical en exercice de ses fonctions, parmi le staff de l’établissement public hospitalier, EPH-Dr Saâdane, au chef lieu de wilaya, a appris l’APS vendredi, auprès du chargé de communication de ce corps constitué, le commissaire, Said Mouas. La même source a précisé que suite à une alerte reçue de l’hôpital Dr Saâdane, faisant état d’agression verbale et physique d’un paramédical de l’unité Covid-19 par trois (3) individus, unes équipe des éléments de la police s’est rendue sur place. Les policiers ont pu appréhender deux des trois agresseurs a-ton encore détaillé soulignant que le troisième mis en cause dans cette affaire d’agression est un malade atteint de coronavirus, admis à l’hôpital pour des soins. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des deux mis en cause qui seront présentés devant les instances judiciaires pour «insulte et agression d’un fonctionnaire en exercice de ses fonctions» et «intrusion dans un établissement public». n

