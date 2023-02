Par Feriel Nourine

La visite qu’effectuera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Russie, au mois de mai prochain, viendra s’ajouter aux nombreuses initiatives prises par les hauts responsables des deux pays pour consolider constamment des relations bilatérales empreintes d’amitié et de respect mutuel.

C’est d’ailleurs ce qu’a relevé M. Tebboune avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors de l’entretien téléphonique qu’ils ont eu mardi. Les deux chefs d’Etat ont «constaté avec satisfaction» que la coopération russo-algérienne «basée sur une longue tradition d’amitié et de respect mutuel» continuait à se développer progressivement, a indiqué le Kremlin, cité par l’agence de presse russe Sputnik.

Les deux Présidents «ont abordé les relations unissant les deux pays, notamment les perspectives de coopération énergétique», indique, de son côté, la présidence de la République dans un communiqué.

Ils ont, en ce sens, discuté de «la réunion prévue de la Grande commission mixte algéro-russe», a ajouté la même source. Cette réunion devrait se tenir lors de la visite de M. Tebboune à Moscou.

La coopération énergétique entre les deux pays est en train de s’inscrire dans la nouvelle configuration énergétique mondiale, dessinée par les nouveaux rapports géostratégiques nés de la guerre en Ukraine. Elle passe donc principalement par l’Opep+ pour le pétrole, et par le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG).

Dans une déclaration faite hier à Russia Today, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n’a pas manqué de souligner que la Russie et l’Algérie sont partenaires dans le domaine de l’énergie, non pas seulement dans le cadre de l’Opep+, mais aussi dans le FPEG.

Il a jouté que l’alliance composé de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, a pris récemment la décision de réduire davantage sa production, confirmant ainsi l’approche unifiée et coordonnée de tous ses membres pour veiller à l’équilibre du marché de l’or noir.

Sur ce registre, il est peut-être utile de rappeler que l’Algérie joue un rôle de premier plan dans la démarche adoptée par l’Opep+, et que l’Accord d’Alger, en 2016, a été le point de départ de la stratégie mise en place par les pays producteurs pour réagir au choc pétrolier de 2014. D’où l’avènement de l’Opep+ où la Russie est, elle aussi, en train de jouer un rôle prépondérant dans le rôle de chef de file des pays alliés de l’Opep.

Côté coopération énergétique bilatérale, Alger et Moscou, des opportunités et des possibilités d’investissement et de partenariat sont offertes dans l’amont et l’aval pétrolier et gazier, la maintenance et le transport de l’électricité, l’électronucléaire, la fabrication locale des pièces de rechange et la formation.

Outre l’énergie, Alger et Moscou développent et renforcent leur coopération à plusieurs niveaux, entre dialogue politique régulier, commerce, économie et investissement.

Dimanche dernier, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Vasily Osmakov, était en visite de travail en Algérie où il a discuté avec le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, des voies de développement de la coopération et le partenariat industriel entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. A l’occasion, les deux parties ont réitéré la volonté partagée de faire plus, notamment dans le domaine industriel.

Les deux responsables ont abordé les domaines et filières industrielles qui offrent des opportunités de coopération et de partenariat bilatéral fructueux, à l’instar des industries mécanique, pharmaceutique et ferroviaire, ajoute le communiqué. Dans ce cadre, M. Zaghdar a donné un aperçu sur le nouveau système législatif encadrant l’investissement en Algérie, ainsi que les avantages qu’il offre pour l’établissement d’investissements nationaux et étrangers.

Pour sa part, M. Osmakov a fait part de l’intérêt que portent de nombreuses entreprises russes à la concrétisation de partenariats fructueux en Algérie.

Sur un autre registre, les liens d’amitié et de respect entre les deux pays pourraient servir le dossier de l’Algérie pour intégrer les Brics.

Avant même le dépôt de ce dossier, l’Algérie a été encouragée dans son projet par la Russie et la Chine. Le poids de Moscou n’est certainement pas négligeable en prévision du sommet que le groupe tiendra en juin prochain en Afrique du Sud, pour, entre autres, fixer les critères d’adhésion aux Brics qui sont composés du Brésil, l’Inde, la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud. <

