L’arrivée aujourd’hui de la Première ministre française Elisabeth Borne à Alger ouvre une nouvelle perspective à la relation politique et économique entre la France et l’Algérie. Le challenge est de concrétiser sur le terrain la Déclaration d’Alger, signée en août dernier par les présidents Tebboune et Macron.

Par Nordine Azzouz

Alger et Paris peuvent-ils se rapprocher plus qu’ils ne le sont aujourd’hui ? «La relation entre les deux pays revêt un caractère stratégique, le challenge est possible», réagit Samy Agli, numéro un de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC). Son organisation, qui participera au «Business Forum prévu au programme de la visite de la Première ministre française Elisabeth Borne et auquel prendra part une quarantaine d’opérateurs français, poursuit depuis une vingtaine d’années une politique d’échange et de coopération importante avec le Medef, son partenaire «historique», et les milieux d’entreprise français les plus en vue chez eux et dans le monde.

Dans sa réponse, M. Agli aime à souligner que la coopération économique algéro-française demeure centrale et que la France, deuxième fournisseur et troisième client de l’Algérie, est «l’un des principaux partenaires» de notre pays, «autant sur le plan commercial que sur le plan de l’investissement». Alors que lui et ses collègues, dirigeants de la CAPC, s’emploient à «réactiver» le Conseil d’affaires qui lie leur confédération au Medef -un effort qui renseignera probablement sur la direction que prendra, dans les prochains mois, la relation économique et commerciale entre les deux parties- son constat s’accompagne de l’insatisfaction à observer que l’Algérie et la France restent «bien loin du potentiel que représentent leurs économies» respectives.

Comme ses prédécesseurs ainsi que tous ses collègues des associations patronales algériennes, qui regardent vers le côté Nord de la Méditerranée et ont des liens avec les divers opérateurs français, le chef de la CAPC souhaite que les entreprises se lancent dans «l’investissement productif», «la colocalisation industrielle» et le «transfert de technologie et de savoir-faire». M. Agli s’engage même à miser sur la «dynamique» et la «confiance» que «les autorités politiques algérienne et française œuvrent à construire».

Un pari que de nombreux observateurs hésitent toutefois, à prendre, dans l’attente que la «variable algéro-française s’oriente à nouveau vers un seuil plus rassurant que celui qu’elle a franchi», commente sous le couvert de l’anonymat un membre du Conseil de la Nation et sénateur du tiers-présidentiel.

Dans l’esprit de ce parlementaire, qui a longtemps milité au FLN, «comme le président Tebboune», signale-t-il avec le sourire, la relation entre Alger et Paris, bien après la visite remarquée du président Emmanuel Macron en août dernier, «ne s’est pas encore totalement relevée» du «contrecoup» des propos critiques du chef de l’Elysée en octobre 2021 sur le «système politico-militaire algérien et autres». «Leur écho tarde encore à se dissiper dans un contexte où les intérêts de l’une et de l’autre partie dans les domaines économique, politique et géopolitique sont, en bien des points cruciaux, nettement divergents».



Seize ministres, un signal fort

«Seize ministres à Alger du gouvernement Borne qui en compte une quarantaine, Secrétaires d’Etat compris, c’est tout de même un grand signe de disponibilité de la partie française» à relancer la coopération et le partenariat avec l’Algérie, veut néanmoins rectifier un analyste du bilatéral algéro-français.

«La délégation que conduit la Première ministre française et les dossiers que ses membres vont aborder, dimanche et lundi, avec le gouvernement algérien est tout à fait conforme à la Déclaration d’Alger» signée l’été dernier par les présidents Tebboune et Macron, persiste-t-il. Après celle ouverte par le président Macron, une «nouvelle fenêtre s’ouvre» aux Algériens et aux Français pour «mieux réguler leur bilatéral».

Cependant, cet expert avertit que le «véritable enjeu» est que les deux parties parviennent à «optimiser ce document» d’entente de façon à ce que le «Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) ainsi que tous les cadres de discussion et de concertation» qui existent entre les gouvernements français et algérien fonctionnent à un rythme régulier, suivant un cycle semestriel qui leur permet des évaluations continues des dossiers nombreux et complexes qu’elles ont à traiter.

Parmi ces dossiers, il y a bien sûr ceux portant sur les questions économiques désormais abordées pour une part importante à travers la nouvelle loi algérienne sur l’investissement «bien perçue» par les milieux d’affaires français, dit-on, en attendant que ses dispositions apparaissent concrètement sur un terrain qui a longtemps souffert de la «bureaucratie» et de «l’insécurité juridique», admet un acteur du secteur national des assurances. Concernant les aspérités politiques à aplanir, il y a celle de la mobilité et de la circulation des personnes. Paris souhaite la révision du fameux accord de décembre 1968 sur la circulation des ressortissants algériens en France tandis qu’Alger considère plus pertinent de le maintenir. Quand l’Algérie insiste par ailleurs sur le nombre de visas délivrés par les services consulaires français, la France indique qu’elle a délivré 85 000 titres de séjour entre le 1er janvier et le 31 août 2022. Comparaison n’est pas raison, en particulier avec ce pays avec lequel les relations humaines sont nettement importantes. «Quels que soient les points à aborder», relève une source digne de foi, il faut le faire «les yeux dans les yeux, en toute lucidité et confiance» et en évitant «l’effet lassitude». Nous y reviendrons. n