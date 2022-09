C’est l’hécatombe sur nos routes où sont déplorés quotidiennement des accidents meurtriers. Le dernier en date s’est produit, hier à l’aube vers 3H45, au niveau de la RN 6, au lieudit Boutouil, à 15 km de la commune Djenine Bourezg (daïra de Meghrar) au sud de la wilaya de Naama, suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport des voyageurs entre Tiaret et Tindouf.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le bilan est effarant. Dix morts, 42 blessés. L’accident a fait 8 morts sur place (7 hommes et une femme), alors que 2 autres victimes ont succombé à leurs blessures à l’hôpital, en plus de 42 autres voyageurs qui ont subi des blessures de différents degrés, selon le bilan de la Protection civile. Dans la même journée, 15 personnes ont été également blessées dans un accident de la circulation survenu suite au dérapage et le renversement d’un autobus de transport de voyageurs sur l’autoroute Est-Ouest à Birtouta.

Cet accident boucle un mois d’août particulièrement douloureux qui a endeuillé de nombreuses familles. La Protection civile avait déjà fait part d’un total de 51 décès et 1 785 blessés dans la semaine du 21 au 27 août. Soit une moyenne de plus de 7 morts par jour.

Les chiffres de la gendarmerie donnent également froid dans le dos en ce qui concerne les mois d’août et juillet. Bien avant d’inclure les derniers décès de ce 31 août, la Gendarmerie nationale déplore 350 décès durant ce mois d’août alors que 301 morts sur les routes ont été signalés pendant le mois de juillet.

Cette hécatombe pose manifestement avec acuité la question des causes principales de ce drame routier qui se poursuit en dépit des campagnes de sensibilisation que mènent régulièrement la Police et la Gendarmerie nationales, la Protection civile, les médias et d’autres représentations de la société.



«Plan d’urgence»

Et si le travail de sensibilisation peine visiblement à donner les résultats escomptés, l’ampleur de certains accidents semblent générer des réactions dont l’impact ne peut se vérifier que dans le temps. L’Algérienne des autoroutes (ADA) a ainsi annoncé, dans un communiqué publié le mardi 23 août, que pour sécuriser le tronçon Djebahia (Bouira) de l’Autoroute Est-Ouest, un plan d’urgence a été élaboré lors d’une réunion avec les responsables de l’Agence nationale des autoroutes, de la gendarmerie et de la direction des travaux publics de Bouira.

Conçu suite à la succession d’accidents et de carambolages, en un laps de temps court, ce plan comprend quelques mesures ayant pour objectif de «mettre fin aux massacres» sur la descente de Djebahia, selon l’Algérienne des autoroutes. L’ADA a cité, dans ce plan, la surcharge des poids-lourds et les «comportements irresponsables» de certains conducteurs qui font des «manœuvres dangereuses», comme causes de ce nombre «record» d’accidents, annonçant la réduction de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de Djebahia.

C’est ainsi qu’il a été décidé d’interdire sur cette portion de l’Autoroute Est-Ouest aux chauffeurs de poids-lourds de rouler à plus de 60 km/h alors que pour les autres véhicules, la vitesse maximale autorisée passe désormais à 80 km/h.

L’Algérienne des autoroutes a annoncé également qu’elle procédera à la réparation des voies endommagées à cause de la surcharge des poids-lourds et au renforcement de la signalisation horizontale et verticale au niveau de la descente de Djebahia, relevant qu’il a été proposé lors de ladite réunion de fermer cette section de l’autoroute au poids-lourds et de les dévier sur la RN5 pour permettre à l’ADA de réaliser les travaux de réparation.



Causes et responsabilités

A l’évidence, les raisons sont multiples et l’une d’elles concerne la mobilité de plus en plus importante et de plus en plus marquée des Algériens qui, chaque année, sont nombreux à se déplacer durant la saison estivale avec des moyens de locomotion comme les véhicules de tourisme et les deux-roues.

L’augmentation du nombre du trafic des véhicules accroît également les risques d’accident, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. Cela devient plus vrai quand on sait que le nombre de véhicules roulant dans une grande partie du pays sont vieillissants et donc à risques, notamment les poids-lourds et les transports collectifs très impliqués dans les accidents enregistrés ces dernières semaines.

Les véhicules de transport de marchandises sont encore davantage frappés par le vieillissement, peut-on observer. Mais la donnée la plus importante, selon les rapports des différentes institutions, reste le non-respect du code de la route et des règles de conduite ainsi que l’excès de vitesse.

Par ailleurs, l’état des routes est aussi un facteur d’insécurité routière. Aussi, l’âge du conducteur et l’état de véhicule sont également classés comme des causes d’accidents dont beaucoup sont liés à la conduite imprudente, voire criminelle, de certains jeunes, aux pneumatiques défectueux, aux défauts mécaniques, comme le freinage.

Autant d’éléments qui incitent à un diagnostic renouvelé, notamment en matière d’infrastructure et d’aménagement du territoire, et à des mesures plus drastiques de sécurisation du trafic routier dans notre pays.